Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян

Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем. Об этом сообщило посольство России в Ереване на своей странице в Facebook.

В связи с этим дипломаты рекомендовали россиянам воспользоваться пока еще действующим авиасообщением между Россией и Арменией.

«Настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение», — говорится в сообщении.

Грузия с 18 марта закрыла свои границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Въезд в страну допускался только для граждан и их родственников.