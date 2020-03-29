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Пандемия коронавируса ,  
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Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян

Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем. Об этом сообщило посольство России в Ереване на своей странице в Facebook.

В связи с этим дипломаты рекомендовали россиянам воспользоваться пока еще действующим авиасообщением между Россией и Арменией.

В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Политика

«Настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение», — говорится в сообщении.

Грузия с 18 марта закрыла свои границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Въезд в страну допускался только для граждан и их родственников.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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С 21 марта в Грузии введен режим чрезвычайного положения на месяц. Он предусматривает запрет на сухопутные и авиаперевозки, на проведение мероприятий численностью более десяти человек, а также ответственность для нарушителей карантина.

По актуальным данным университета Джона Хопкинса, в Грузии зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом. В соседней Армении заболевших 407 человек, зарегистрирован один летальный исход.

Теги: Грузия, Армения, коронавирус
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