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Политика ,  
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Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как заявили представители южнокорейской армии 29 марта, Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря. Тип снаряда установить пока не удалось.

Об аналогичном запуске комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал 21 марта. Тогда Сеул заявлял, что Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
Политика

На следующий день Пхеньян подтвердил, что проводит испытания новых тактических управляемых ракет. На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что новые ракетные системы внесут решающий вклад в изменение оборонной стратегии страны.

Как сообщили в КНДР, целью испытаний новых ракет была «демонстрация технических характеристик и мощи». Новые системы вооружения планируется поставлять в северокорейскую армию.

Теги: КНДР, запуск, Южная Корея
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Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря
Политика
КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
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