Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

Системы противовоздушной обороны армии Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты над столицей страны Эр-Риядом. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Еще одна ракета была перехвачена ПВО в небе над портовым городом Джазан на юге королевства рядом с границей с Йеменом.

Телеканал Al Sumaria передает, что ракеты были выпущены представителями хуситских группировок. В Эр-Рияде и Джазане были слышны звуки взрывов, а затем поднялась воздушная тревога.

Ранее армия Саудовской Аравии перехватывала ракеты хуситов 21 февраля. Представитель арабской военной коалиции полковник Турки аль-Малика сообщал, что снаряды были запущены со стороны йеменской столицы Саны для уничтожения гражданского населения королевства.