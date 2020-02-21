Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

Королевские силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситскими ополченцами на севере Йемена. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на представителя арабской военной коалиции полковника Турки аль-Малики.

По его словам ракеты были запущены из района столицы Йеменской Республики Саны. Аль-Малики сообщил, что ракетные запуски производятся хуситами регулярно, они направлены на города Саудовской Аравии для уничтожения гражданского населения.

15 февраля хуситы сбили военный самолет над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена, которая граничит с Саудовской Аравией. По словам представителя повстанцев-хуситов Яхья Сариа, воздушное судно принадлежало «вражеским силам».

В январе хуситы использовали баллистические ракеты для атаки военного лагеря армии Йемена в провинции Мариб. В результате обстрела погибли как минимум 70 человек, еще около 150 были ранены.

Вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и армией президента президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади продолжается с 2014 года. В 2015 года на стороне правительственных войск выступила возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.