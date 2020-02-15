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Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравии

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили военный самолет, «принадлежавший вражеским силам». Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя хуситов Яхья Сариа.

Истребитель был сбит в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена, которая граничит с Саудовской Аравией.

Вооруженный конфликт в Йемене между войсками президента Абд Раббу Мансура Хади и отрядами повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах» продолжается с августа 2014 года. В марте 2015 года на стороне войск президента республики выступила коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Теги: хуситы, Саудовская Аравия, сбитый военный самолет
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