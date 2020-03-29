В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом
Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Омской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Заболевание обнаружили 28 марта у семьи из трех человек, которая вернулась в Россию после путешествия в Объединенные Арабские Эмираты. В Омск они прибыли 15 марта регулярным рейсом авиакомпании S7 из Москвы.
Роспотребнадзор, mos.ru
После прилета семья находилась на домашнем карантине. На десятый день самоизоляции у них взяли тест на коронавирус, который показал положительный результат.
В пресс-службе отметили, что болезнь у семейной четы протекает без симптомов. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение больницы, а контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.