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Пандемия коронавируса ,  
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В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом

Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Омской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Заболевание обнаружили 28 марта у семьи из трех человек, которая вернулась в Россию после путешествия в Объединенные Арабские Эмираты. В Омск они прибыли 15 марта регулярным рейсом авиакомпании S7 из Москвы.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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После прилета семья находилась на домашнем карантине. На десятый день самоизоляции у них взяли тест на коронавирус, который показал положительный результат.

В пресс-службе отметили, что болезнь у семейной четы протекает без симптомов. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение больницы, а контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Общество

На 28 марта в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом. За сутки их число выросло на 228. Заболевание обнаружено в 62 из 85 регионов страны.

Больше всего новых случаев в Москве — 114. Столица также лидирует по общему числу заболевших — их 817. По официальным данным, от коронавируса умерли четыре человека, все в Москве. Позже о летальных исходах сообщили власти Оренбургской области и Санкт-Петербурга.

Теги: эпидемия, Омская область, коронавирус
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