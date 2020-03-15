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Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ на юго-востоке Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В полицию поступило сообщение о выстреле из пневматического оружия в здании в районе Люблино в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел по адресу: Краснодарская, 57, корпус 2. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр «Люблинский пассаж». К месту происшествия направились сотрудники полиции.

Как уточнили в полиции, установлены две заявительницы «Одна из них — девушка 17 лет, в отделе полиции заполняет соответствующие документы. В медицинской помощи они не нуждаются. Мы проводим мероприятия с целью розыска и задержания злоумышленника», — добавили в пресс-службе.

Telegram-канал Mash отмечает, что мужчина открыл стрельбу по промоутерам.

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10 февраля неизвестные открыли стрельбу по машинам в автосалоне на Рязанском проспекте. Из-за инцидента никто не пострадал, но были повреждены четыре автомобиля. Полиция завела дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия).

Теги: Москва, стрельба, новости РБК
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