Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ на юго-востоке Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В полицию поступило сообщение о выстреле из пневматического оружия в здании в районе Люблино в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел по адресу: Краснодарская, 57, корпус 2. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр «Люблинский пассаж». К месту происшествия направились сотрудники полиции.

Как уточнили в полиции, установлены две заявительницы «Одна из них — девушка 17 лет, в отделе полиции заполняет соответствующие документы. В медицинской помощи они не нуждаются. Мы проводим мероприятия с целью розыска и задержания злоумышленника», — добавили в пресс-службе.

Telegram-канал Mash отмечает, что мужчина открыл стрельбу по промоутерам.