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На журфаке МГУ задержали мужчину с ножом и пневматическим пистолетом
В полиции сообщили, что мужчина был в неадекватном состоянии. Охране он заявил, что идет на военную кафедру, но в итоге оказался на лекции у первокурсников

Полицейские задержали мужчину, который прошел на лекцию в один из столичных вузов с ножом и пневматическим пистолетом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Мужчина находился в неадекватном состоянии, у него при себе был складной ножик и пневматический пистолет. Как пояснил молодой человек, он направлялся на лекцию по военной кафедре. Прибывшие сотрудники полиции доставили его в отдел полиции и вызвали ему специалистов неотложной психиатрической помощи», — сообщили в полиции.

Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что инцидент произошел на факультете журналистики МГУ.

Позднее пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина сообщила РБК, что мужчина вошел в здание около 09:00 мск. На входе он показал служебное удостоверение и сообщил, что ему нужно на военную кафедру. Однако, по его словам, он не нашел того, кого искал на военной кафедре, и решил посетить лекцию.

«Студенты, естественно, были удивлены, потому что первый курс, это 17 лет ребятам, а на вид молодому человеку было около 35. Преподаватель обратил на это внимание и вызвал службу безопасности. Параллельно вызвали УВД и скорую помощь, потому что мужчина начал жаловаться на состояние здоровья, что он себя не очень хорошо чувствует», — заявила Фомина. По ее словам, мужчина никому не угрожал.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: МГУ, задержание
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