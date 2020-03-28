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В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу

Фото: this_is_sochi / VK

Туристам придется покинуть отели и гостиницы Сочи из-за запрета бронирований и заселений в период до 5 апреля включительно. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат. Его слова передает ТАСС.

«Под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, в частности в отеле «Сигма Сириус», — сообщил Доморат.

По его словам, для тех, кто выкупил туры с перелетом, будут организованы специальные чартерные рейсы для возвращения домой.

В Сочи запретили бронь и заселение в отели во время нерабочей недели
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Кроме того, все бронирования на следующую неделю аннулировала компания «Библио-глобус», отметил Доморат. По его словам, все туристы, которые оплатили проживание в этот период, смогут вернуть свои деньги.

Ассоциация туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщает, что «Библио-Глобус» выполнит из регионов России в Сочи ряд односторонних рейсов для вывоза своих клиентов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Неделя с 30 марта по 5 апреля  объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей в качестве меры по предупреждению коронавируса.

Вскоре после объявления губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в Сочи запрет на заселение в гостиницы на этот период. Кондратьев отметил, что после слов Путина о выходной неделе резко возросло количество бронирований в гостиницах и отелях в Сочи. Кроме того, в городе временно закрыли все торговые центры, парки и кафе.

Теги: отель, Сочи, коронавирус
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