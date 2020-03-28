В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу

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Туристам придется покинуть отели и гостиницы Сочи из-за запрета бронирований и заселений в период до 5 апреля включительно. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат. Его слова передает ТАСС.

«Под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, в частности в отеле «Сигма Сириус», — сообщил Доморат.

По его словам, для тех, кто выкупил туры с перелетом, будут организованы специальные чартерные рейсы для возвращения домой.

Кроме того, все бронирования на следующую неделю аннулировала компания «Библио-глобус», отметил Доморат. По его словам, все туристы, которые оплатили проживание в этот период, смогут вернуть свои деньги.