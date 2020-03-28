Мэрия зафиксировала сокращение поездок москвичей на автомобилях

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Утром в субботу, 28 марта, по сравнению с аналогичной субботой прошлого года количество личных автомобилей на дорогах Москвы сократилось на 20%, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Кроме того, на 36% снизилось число каршеринговых поездок и на 51% — поездок на такси.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — объявлены нерабочими в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели. Так, рестораны, кафе, бары и столовые приостановят прием посетителей и будут работать только на вынос. Все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты. Также закроются некоторые столичные парки — ВДНХ, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».