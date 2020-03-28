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Пандемия коронавируса ,  
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В Бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса

Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса является неприемлемой. Такое мнение в беседе с агентством РИА «Новости» выразил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя ситуацию вокруг возможных антироссийских санкций.

По его словам, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды безответственны и уносят жизни. Таким образом, США ставят другие страны в невыгодное положение в пользу своей экономики, уверен депутат. По его словам, действия США особенно безответственны в период пандемии коронавируса.

«Снятие санкций, а никак не их продление, является требованием часа», — добавил Эрнст.

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19
Политика

Накануне Минфин США расширили санкции против 20 компаний из Ирана и Ирака, которые использовались в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — вооруженного формирования режима в Тегеране.

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш говорил о необходимости стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) отказаться от санкций для борьбы с коронавирусной инфекций COVID-19. По его мнению, такой шаг позволит обеспечить доступ стран к продовольствию, основным медицинским товарам и медподдержке против COVID-19. Кроме того, Гуттериш отметил, что такой шаг позволит обеспечить доступ стран к продовольствию, основным медицинским товарам и медподдержке против COVID-19.

Теги: санкции, сша, депутат, Бундестаг
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