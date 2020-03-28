На Камчатке 63 туриста не явились к врачу после возвращения из Таиланда

Российские туристы, прибывшие чартерным рейсом из Таиланда на Камчатку, не явились в медицинские учреждения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Речь идет о 63 пассажирах. Губернатор Камчатского Края Владимир Илюхин назвал такое отношение жителей безответственным.

«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими. Каждый должен понимать степень своей ответственности в сложившейся ситуации, тем более, что пассажиры, прибывшие рейсом из Таиланда, были ознакомлены с правилами, которые им необходимо соблюдать», — говорится в заявлении главы региона.

Отмечается, что списки тех, кто не явился в медучреждения, были переданы в УМВД. Теперь нарушителям грозит реальная ответственность.

Плановый чартерный рейс Таиланда прибыл на Камчатку 24 марта. На его борту находились 267 человек. Председатель краевого правительства Роман Василевский говорил о том, что прибывшие пассажиры обязаны уйти на двухнедельный карантин.

Первый и единственный смертельный случай в Талианде был зафиксирован 1 марта. Умершему мужчине было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.