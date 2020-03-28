Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус Общество, 05:29 Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии Общество, 05:18 На Камчатке 63 туриста не явились к врачу после возвращения из Таиланда Общество, 04:59 Супруга Лещенко сообщила подробности состояния здоровья артиста Общество, 04:09 Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд Политика, 04:07 FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве Бизнес, 03:25 В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек Общество, 03:14 Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса Общество, 02:39 Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса Общество, 02:26 Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Общество, 02:14 Отток машин из Москвы в преддверии выходных увеличился на 15% Общество, 01:36 Минобороны показало видео дезинфекции помещения врачами в Италии Общество, 00:53 Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом Общество, 00:40 Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. Общество, 00:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

На Камчатке 63 туриста не явились к врачу после возвращения из Таиланда

Российские туристы, прибывшие чартерным рейсом из Таиланда на Камчатку, не явились в медицинские учреждения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Речь идет о 63 пассажирах. Губернатор Камчатского Края Владимир Илюхин назвал такое отношение жителей безответственным.

«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими. Каждый должен понимать степень своей ответственности в сложившейся ситуации, тем более, что пассажиры, прибывшие рейсом из Таиланда, были ознакомлены с правилами, которые им необходимо соблюдать», — говорится в заявлении главы региона.

Отмечается, что списки тех, кто не явился в медучреждения, были переданы в УМВД. Теперь нарушителям грозит реальная ответственность.

Плановый чартерный рейс Таиланда прибыл на Камчатку 24 марта. На его борту находились 267 человек. Председатель краевого правительства Роман Василевский говорил о том, что прибывшие пассажиры обязаны уйти на двухнедельный карантин.

Турадминистрация Таиланда разъяснила правила въезда в страну для россиян
Общество

Первый и единственный смертельный случай в Талианде был зафиксирован 1 марта. Умершему мужчине было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: туристы, Камчатка, коронавирус, Тайланд
Материалы по теме
Турадминистрация Таиланда разъяснила правила въезда в страну для россиян
Общество
В Таиланде введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter