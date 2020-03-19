Эрдоган назвал страны Запада неготовыми к коронавирусу

Страны Запада оказались неготовы к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам Координационного заседания по противодействию пандемии коронавируса в Анкаре, пишет Anadolu.

По его словам, вспышка заболевания показала несовершенство системы социальной защиты западных стран.

«Страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора. На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности», — заявил Эрдоган.

Он также сказал, что некоторые европейские страны раньше были «пламенными сторонниками либерализма», а сегодня национализируют больницы и действуют из принципа «выживут те, кто сможет выжить».

Эрдоган отметил, что Турция с самого начала внимательно следила за распространением нового заболевания и мобилизовала все свои возможности для устранения инфекционной угрозы. По словам президента, власти намерены организовать в Стамбуле и Анкаре раздачу масок и дезинфицирующих средств гражданам старше 65 лет.