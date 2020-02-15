Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа

Фото: Israel Defense Forces / Flickr

Израильские армейские подразделения 15 февраля зафиксировали запуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

«Террористы из сектора Газа только что выпустили две ракеты по направлению к Израилю», — сообщили военные.

Газета The Times of Israel со ссылкой на военных, сообщает что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля

12 февраля израильские военные засекли запуск снаряда из сектора Газа.

Отмечалось, что сирены сработали в полях и в незаселенных районах на юге Израиля, сообщений о пострадавших не поступало. Какой снаряд ударил по израильской территории — ракетный или минометный, в Армии обороны не уточнили.