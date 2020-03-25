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Пандемия коронавируса ,  
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В ООН объявили о запуске плана помощи бедным странам в борьбе с COVID-19

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о начале реализации глобальной программы помощи бедным странам в борьбе против пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы должны помочь миллионам и миллионам людей, которые лишены какой-либо защиты», — сказал Гутерриш во время виртуального брифинга.

По словам политика, программа начала действовать после выделения $60 млн из Центрального фонда ООН по чрезвычайному реагированию. Эти деньги должны пойти на доставку продовольствия, работу миссий ВОЗ и перевозку медицинского персонала и оборудования.

В рамках плана ООН собирается построить «воздушные мосты» со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Они помогут ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19. Международная организация также намеревается установить специальные станции для мытья рук в лагерях беженцев.

Для дальнейшей реализации плана по борьбе с пандемией в ООН запросили еще $2 млрд. Гутерриш уточнил, что распространение коронавируса в незащищенных странах может представлять угрозу для всего мира.

Ранее генсек обратился к странам G20 с просьбой снять санкции ради борьбы с пандемией. Этот шаг мог бы улучшить доступ нуждающихся к необходимым товарам и продовольствию.

Теги: коронавирус, оон
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