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«Коммерсантъ» узнал о предоставлении «Аэрофлоту» лизинговых каникул

Компании разрешили погасить задолженность по 67 самолетам летом следующего года, когда «Аэрофлот» рассчитывает компенсировать потери за счет увеличения продаж билетов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«ВТБ Лизинг» ввел лизинговые каникулы для «Аэрофлота», разрешив с апреля до конца сентября не предоставлять платежи по 67 лайнерам, которые использует авиакомпания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на лизинговом рынке.

В соответствии с соглашением образовавшуюся задолженность авиаперевозчик погасит летом следующего года, когда, как предполагается, выручки от проданных билетов на международные направления хватит на ее полное покрытие.

Собеседники издания предполагают, что общая сумма этой задолженности составляет примерно $180–200 млн. Самолеты, о которых идет речь, использует не только «Аэрофлот», но и «Победа», «Россия» и «Аврора».

«Коммерсантъ» указывает, что соглашение с «ВТБ Лизинг» первое в этом роде. Пока нет информации, пойдут ли на такие же условия и другие лизингодатели компании, среди которых называются Сбербанк, Государственная транспортная лизинговая компания и «ВЭБ-лизинг».

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Источники издания на рынке авиаперевозок предполагают, что отсрочка платежей от «ВТБ Лизинг» не сильно улучшит ситуацию для «Аэрофлота», которому на внутреннем рынке придется бороться с конкурентами, предлагающими более дешевые перевозки. В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации может рассматриваться вариант с открытием новых направлений, но они на первых порах будут убыточны.

Другие авиакомпании также рассчитывают на сделки с лизингодателями. Варианты реструктуризации договоров с ключевыми контрагентами рассматривают в S7, «Уральских авиалиниях», Smartavia. По мнению главы Infomost Бориса Рыбака, если другие компании последуют примеру «ВТБ Лизинг», это поможет спасти отрасль.

18 марта глава правительства Михаил Мишустин распорядился ввести налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Отсрочка коснется сборов, которые бизнес должен был выплатить до 1 мая. Власти также пообещали, что временно не будут инициировать процедуры банкротства из-за возникающих перед бюджетом задолженностей.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Аэрофлот»
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