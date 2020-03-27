Акунин сообщил детали о заболевании коронавирусом

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Писатель и переводчик Борис Акунин, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал подробности о своем состоянии. Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Акунина, он заболел коронавирусом уже 13 марта. «Собственно, заболели мы оба, я и жена», — написал он. Однако если у супруги заболевание протекало легко, то у самого писателя была форма средней тяжести, рассказал он.

«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой», — поделился Акунин. По его словам, разница заключается только в том, что при коронавирусе не идешь на поправку. «Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять», — пожаловался он. При этом писатель указал, что проблем с дыханием у него не возникло.