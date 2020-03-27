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Пандемия коронавируса ,  
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Акунин сообщил детали о заболевании коронавирусом

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Писатель и переводчик Борис Акунин, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал подробности о своем состоянии. Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Акунина, он заболел коронавирусом уже 13 марта. «Собственно, заболели мы оба, я и жена», — написал он. Однако если у супруги заболевание протекало легко, то у самого писателя была форма средней тяжести, рассказал он.

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«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой», — поделился Акунин. По его словам, разница заключается только в том, что при коронавирусе не идешь на поправку. «Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять», — пожаловался он. При этом писатель указал, что проблем с дыханием у него не возникло.

Борис Акунин заразился коронавирусом
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Акунин отметил, что ему «не повезло», поскольку он заразился заболеванием рано и «никакого лечения еще не было». При этом на одиннадцатый день врач прописал курс антибиотиков, от которого постепенно стало лучше, рассказал Акунин.

По мнению Акунина, смысл соблюдения карантина заключается в том, чтобы заболеть позже, когда появится большее количество методов лечения. «В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить», — пояснил он.

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Кроме того, Акунин признался, что больше всего его беспокоит не сам вирус, а «психоз» вокруг него. «Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно», — предостерег он, попросив при этом быть ответственными и помогать тем, кто соблюдает режим самоизоляции.

О том, что Акунин заразился коронавирусом, стало известно накануне.

Теги: Борис Акунин, коронавирус
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