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Глава Минздрава сообщил о восьми пациентах с коронавирусом в реанимации

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Восемь заболевших коронавирусной инфекцией находятся в реанимации, сообщил глава Минздрава Михаила Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его слова приводит сайт правительства.

«На реанимационных койках сегодня пациенты, по которым консультируют ведущие специалисты страны, таких пациентов восемь», — сказал Мурашко.

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По словам Мурашко, сейчас в России действует система полного отслеживания всех тяжело больных и пациентов в состоянии средней тяжести с новым коронавирусом. Для каждой категории пациентов созданы команды специалистов, готовых вылететь в разные регионы страны.

В России подготавливают 13 тыс. мест для принятия заболевших коронавирусом нового типа, уточнил Мурашко. Он также заявил об успешном завершении 27 марта испытаний нового теста на COVID-19. Специалисты начали оформлять регистрацию на тест-систему, которая сможет проверять на вирус в ускоренном режиме.

В России на 27 марта от коронавирусной инфекции умерли три человека. Всего заразились по стране более тысячи человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: реанимация, коронавирус, заболевшие
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