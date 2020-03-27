Глава Минздрава сообщил о восьми пациентах с коронавирусом в реанимации

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Восемь заболевших коронавирусной инфекцией находятся в реанимации, сообщил глава Минздрава Михаила Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его слова приводит сайт правительства.

«На реанимационных койках сегодня пациенты, по которым консультируют ведущие специалисты страны, таких пациентов восемь», — сказал Мурашко.

По словам Мурашко, сейчас в России действует система полного отслеживания всех тяжело больных и пациентов в состоянии средней тяжести с новым коронавирусом. Для каждой категории пациентов созданы команды специалистов, готовых вылететь в разные регионы страны.

В России подготавливают 13 тыс. мест для принятия заболевших коронавирусом нового типа, уточнил Мурашко. Он также заявил об успешном завершении 27 марта испытаний нового теста на COVID-19. Специалисты начали оформлять регистрацию на тест-систему, которая сможет проверять на вирус в ускоренном режиме.