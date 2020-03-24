Володин назвал неправильным перевод депутатов на удаленную работу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регламент нижней палаты парламента не предусматривает возможность для депутатов голосовать дистанционно. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
По его словам, депутаты в сложное время должны активизировать свою работу и брать на себя решение проблем граждан. «Говорить о дистанционной работе в такое время было бы неправильно», — сказал он.
Володин отметил, что депутаты также должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые президентом и правительством в связи с распространением коронавируса и проблемами в экономике.
Он добавил, что в Госдуме уже скорректировали работу из-за инфекции. «Те, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус, и те, кто находился в контакте с ними, были отправлены на карантин», — сказал Володин.