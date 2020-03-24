Володин назвал неправильным перевод депутатов на удаленную работу

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регламент нижней палаты парламента не предусматривает возможность для депутатов голосовать дистанционно. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

По его словам, депутаты в сложное время должны активизировать свою работу и брать на себя решение проблем граждан. «Говорить о дистанционной работе в такое время было бы неправильно», — сказал он.

Володин отметил, что депутаты также должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые президентом и правительством в связи с распространением коронавируса и проблемами в экономике.

Он добавил, что в Госдуме уже скорректировали работу из-за инфекции. «Те, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус, и те, кто находился в контакте с ними, были отправлены на карантин», — сказал Володин.