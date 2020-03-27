Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост

Григорий Трубников (слева) на общем собрании членов Российской академии наук (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Григорий Трубников переходит с должности первого заместителя министра науки и высшего образования России в руководство международным научным центром ОИЯИ [Объединенный институт ядерных исследований] в Дубне», — заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что Трубников в ОИЯИ будет координировать формирование и реализацию программы развития центра до 2030 года. Также он будет руководить проектом «Коллайдер НИКА».

Сам академик подтвердил свой уход из Минобрнауки, отметив, что «Коллайдер НИКА» является важнейшим мероприятием национального проекта «Наука». В сооружении принимают участие 20 стран, а запуск запланирован на конец 2022 года.