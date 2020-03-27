Пандемия коронавируса , 27 мар, 11:32
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В Подмосковье открыли третью лабораторию для исследований на коронавирус
В Московской области открыли третью государственную лабораторию для проведения исследований на COVID-19. Об этом сообщил Мособлштаб во «ВКонтакте».
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«Она начала работу на базе Коломенской центральной районной больницы», — говорится в сообщении. В штабе добавили, что исследования проводятся только по назначению врача.
В скором времени в Подмосковье планируют открыть еще две лаборатории, где будут тестировать на наличие инфекции.
Ранее сообщалось, что в Московской области открыли две лаборатории на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице откроют девять лабораторий, в которых смогут проводить около 10 тыс. исследований на коронавирус в день.
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