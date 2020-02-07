Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом

Дональд Трамп и ​Си Цзиньпин (справа) (Фото: Lan Hongguang / Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает CCTV.

Китайский лидер отметил, что Пекин принимает самые строгие меры для предотвращения распространения заболевания, которые постепенно приводят к результатам. Си Цзиньпин высказал мнение, что вирус не повлияет на экономику страны в долгосрочной перспективе и что Китай сможет победить эпидемию. Он также поблагодарил Трампа за оказываемую поддержку и пожертвования американцев на борьбу с вирусом.

Президент США, в свою очередь, заявил, что Америка поддерживает меры, принимаемые Китаем по борьбе с заболеванием, и готова направить своих специалистов в КНР и оказать стране другую помощь.

Трамп также отметил, что скорость, с которой в Ухане построили новую больницу для зараженных коронавирусом, впечатляет. По его словам, это демонстрирует отличную организацию по реагированию Китая на эпидемию.