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Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом

Дональд Трамп и ​Си Цзиньпин (справа) (Фото: Lan Hongguang / Global Look Press)

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает CCTV.

Китайский лидер отметил, что Пекин принимает самые строгие меры для предотвращения распространения заболевания, которые постепенно приводят к результатам. Си Цзиньпин высказал мнение, что вирус не повлияет на экономику страны в долгосрочной перспективе и что Китай сможет победить эпидемию. Он также поблагодарил Трампа за оказываемую поддержку и пожертвования американцев на борьбу с вирусом.

Президент США, в свою очередь, заявил, что Америка поддерживает меры, принимаемые Китаем по борьбе с заболеванием, и готова направить своих специалистов в КНР и оказать стране другую помощь.

Трамп также отметил, что скорость, с которой в Ухане построили новую больницу для зараженных коронавирусом, впечатляет. По его словам, это демонстрирует отличную организацию по реагированию Китая на эпидемию.

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Американский лидер добавил, что США будут спокойно реагировать на распространение болезни и готовы и далее поддерживать связь с Китаем по двусторонним каналам и через ВОЗ.

Распространение нового коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным ВОЗ, число заразившихся составило почти 25 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксировали в 28 странах.

6 февраля журнал Time опубликовал на обложке своего очередного выпуска Си Цзиньпина в медицинской маске. В издании отметили, что кризис с коронавирусом выявил хрупкость системы управления страной и угрожает «мечтам Си Цзиньпина о китайском веке».

Теги: Дональд Трамп, Си Цзиньпин, коронавирус, переговоры
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