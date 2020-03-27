Правительство России попросили ограничить продажу алкоголя из-за COVID-19

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Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в правительство России письмо с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков из-за коронавируса. Об этом он сообщил РБК.

«Мы не говорим о полном запрете алкоголя. Мы считаем, что просто нужны правильные меры, и возможно, чтобы приняли меру дозирования», — пояснил он.

По словам Хамзаева, российские власти должны определить норму продажи алкоголя в одни руки, превышение которой должно быть признано опасным. Данные меры, по его мнению, позволят минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период карантина.

«В момент, когда многие граждане останутся один на один с алкоголем, — такие ограничения должны быть введены. Тем более что нет гарантий, что народ будет сидеть на карантине только неделю», — отметил Хамзаев.