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Правительство России попросили ограничить продажу алкоголя из-за COVID-19

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в правительство России письмо с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков из-за коронавируса. Об этом он сообщил РБК.

«Мы не говорим о полном запрете алкоголя. Мы считаем, что просто нужны правильные меры, и возможно, чтобы приняли меру дозирования», — пояснил он.

По словам Хамзаева, российские власти должны определить норму продажи алкоголя в одни руки, превышение которой должно быть признано опасным. Данные меры, по его мнению, позволят минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период карантина.

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«В момент, когда многие граждане останутся один на один с алкоголем, — такие ограничения должны быть введены. Тем более что нет гарантий, что народ будет сидеть на карантине только неделю», — отметил Хамзаев.

Глава «Трезвой России» также обратил внимание на то, что сейчас активизировались онлайн-сервисы по доставке алкоголя, среди которых много мошенников.

Ранее в ВОЗ рекомендовали отказаться от употребления алкоголя для более успешного противостояния коронавирусу. Глава организации Тедрос Гебрейесус отмечал, что здоровый образ жизни поможет не только в долгосрочной перспективе, но и в том случае, если человек заболел COVID-19.

Теги: алкоголь, правительство, продажа, ограничение, новости РБК
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