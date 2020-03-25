Beluga Group повысит цены на импортный алкоголь на фоне падения рубля

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Один из крупнейших в России алкогольных холдингов — Beluga Group — повысит цены на импортную продукцию. Об этом со ссылкой на письмо компании, направленное в московские рестораны, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, с 1 апреля Beluga Group поднимет стоимость импортного алкоголя с 7 до 15%. Цены при этом вырастут во всех каналах продаж, в том числе в рознице, сообщил газете предправления компании Александр Мечетин. По его словам, повышение стоимости связано с изменением курса рубля и затронет лишь импортные бренды.

Как отмечает издание, до этого импортеры алкоголя уже предупреждали контрагентов о проблемах с поставками, вызванных в том числе закрытием границ из-за эпидемии нового коронавируса. В частности, об этом московским ресторанам сообщал импортер вина ГК «Лудинг», посоветовавший партнерам «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах», пишет «Коммерсантъ», отмечая, что позднее компания отправку подобных рекомендаций опровергла. Помимо этого, поставщики алкоголя начали уведомлять об отгрузке товара только по предоплате, сообщил изданию гендиректор ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью и ресторанами «Ваби-саби» и «Кофе Хауз») Евгений Прохоров.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте», Auchan и Metro на запросы «Ъ» не ответили.