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Beluga Group повысит цены на импортный алкоголь на фоне падения рубля

Доллар/Рубль USD/RUB ₽77,868 -0,53% Купить
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Фото: Александр Лискин / Global Look Press

Один из крупнейших в России алкогольных холдингов — Beluga Group — повысит цены на импортную продукцию. Об этом со ссылкой на письмо компании, направленное в московские рестораны, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, с 1 апреля Beluga Group поднимет стоимость импортного алкоголя с 7 до 15%. Цены при этом вырастут во всех каналах продаж, в том числе в рознице, сообщил газете предправления компании Александр Мечетин. По его словам, повышение стоимости связано с изменением курса рубля и затронет лишь импортные бренды.

Как отмечает издание, до этого импортеры алкоголя уже предупреждали контрагентов о проблемах с поставками, вызванных в том числе закрытием границ из-за эпидемии нового коронавируса. В частности, об этом московским ресторанам сообщал импортер вина ГК «Лудинг», посоветовавший партнерам «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах», пишет «Коммерсантъ», отмечая, что позднее компания отправку подобных рекомендаций опровергла. Помимо этого, поставщики алкоголя начали уведомлять об отгрузке товара только по предоплате, сообщил изданию гендиректор ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью и ресторанами «Ваби-саби» и «Кофе Хауз») Евгений Прохоров.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте», Auchan и Metro на запросы «Ъ» не ответили.

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Ранее президент виноторговой компании Simple Максим Каширин сообщил РБК, что крупные импортеры вина не испытывают проблем из-за снижения рубля, и стоков компаний хватит на два-три месяца. О том, что говорить об изменении цен пока рано, говорил РБК и представитель виноторговой компании MBG Wine. В то же время в сети «Ашан» допускали, что в скором времени дистрибьюторы алкоголя могут обратиться с запросами о повышении цен.

Теги: алкоголь, падение рубля, импорт
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