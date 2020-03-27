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В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

У девяти жителей Челябинской области выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер, передает «РИА Новости».

По его словам, утром 27 марта от Роспотребнадзора пришла информация, что диагнозы девятерых жителей подтвердились.

«Три были вчера в течение дня определены. Шесть — прямо с утра получили положительные результаты. Все люди изолированы, находятся дома, они будут госпитализированы», — заявил Текслер.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Таким образом в Челябинской области выявлено 20 случаев заболевания. Восемь из них уже подтверждены новосибирским центром «Вектор», еще 12 анализов имеют статус условно-подтвержденных, они направлены в центр.

Пока в России официально подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. За предыдущие сутки прирост составил 182 человек. Больше всего заразившихся в Москве — 546 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта
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Консультационный центр при правительстве сообщает о 38 случаях выздоровления. Утром 27 марта власти Москвы и Подмосковья сообщили о выздоровлении еще четверых человек.

25 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два жителя столицы 88 и 73 лет. Врачи сообщили, что у них были пневмония и сопутствующие патологии.

Теги: эпидемия, Челябинская область, коронавирус
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