В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
У девяти жителей Челябинской области выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер, передает «РИА Новости».
По его словам, утром 27 марта от Роспотребнадзора пришла информация, что диагнозы девятерых жителей подтвердились.
«Три были вчера в течение дня определены. Шесть — прямо с утра получили положительные результаты. Все люди изолированы, находятся дома, они будут госпитализированы», — заявил Текслер.
Роспотребнадзор, mos.ru
Таким образом в Челябинской области выявлено 20 случаев заболевания. Восемь из них уже подтверждены новосибирским центром «Вектор», еще 12 анализов имеют статус условно-подтвержденных, они направлены в центр.