В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

У девяти жителей Челябинской области выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер, передает «РИА Новости».

По его словам, утром 27 марта от Роспотребнадзора пришла информация, что диагнозы девятерых жителей подтвердились.

«Три были вчера в течение дня определены. Шесть — прямо с утра получили положительные результаты. Все люди изолированы, находятся дома, они будут госпитализированы», — заявил Текслер.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Таким образом в Челябинской области выявлено 20 случаев заболевания. Восемь из них уже подтверждены новосибирским центром «Вектор», еще 12 анализов имеют статус условно-подтвержденных, они направлены в центр.