Власти Москвы сообщили о выздоровлении троих пациентов с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Трое пациентов в Москве, у которых был ранее выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, были выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, два человека выписались из инфекционной клинической больницы №2, еще один — из медицинского комплекса в Коммунарке. Проведенные исследования показали у них отсутствие вируса.

Таким образом, в столице уже 18 человек излечились от болезни, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. После выписки все пациенты будут оставаться под наблюдением медиков.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Кроме того, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области сообщил утром 27 марта, что в регионе выздоровел восьмой заболевший.