Власти Москвы сообщили о выздоровлении троих пациентов с коронавирусом
Трое пациентов в Москве, у которых был ранее выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, были выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, два человека выписались из инфекционной клинической больницы №2, еще один — из медицинского комплекса в Коммунарке. Проведенные исследования показали у них отсутствие вируса.
Таким образом, в столице уже 18 человек излечились от болезни, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. После выписки все пациенты будут оставаться под наблюдением медиков.
Роспотребнадзор, mos.ru
Кроме того, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области сообщил утром 27 марта, что в регионе выздоровел восьмой заболевший.