СК завел дело после гибели семи человек при пожаре в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После пожара в двухэтажном деревянном доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли семь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело завели по двум статьям — ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога).

Пожар произошел в Екатеринбурге поздно вечером 26 марта. Информация о возгорании поступила в 23:06 по местному времени (21:06 мск). Огонь распространился по площади в 200 кв. м. На его ликвидацию ушло более полутора часов.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались десять человек. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тела семерых погибших, еще одна женщина была доставлена в больницу.