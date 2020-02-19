В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании двухэтажного здания на улице Дунайской поступило в 5:15 по местному времени (3:15 мск). Прибывшие на место пожарные не смогли сразу начать тушить пожар, так как здание находилось под напряжением.

Повреждены дом и гараж, в котором находились два автомобиля, говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарных из центра социальной помощи самостоятельно эвакуировались 32 человека, еще одного сотрудники МЧС спасли.