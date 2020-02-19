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В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании двухэтажного здания на улице Дунайской поступило в 5:15 по местному времени (3:15 мск). Прибывшие на место пожарные не смогли сразу начать тушить пожар, так как здание находилось под напряжением.

Повреждены дом и гараж, в котором находились два автомобиля, говорится в сообщении.

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Еще до прибытия пожарных из центра социальной помощи самостоятельно эвакуировались 32 человека, еще одного сотрудники МЧС спасли.

Площадь возгорания составила 300 кв. м. В 7:29 по местному времени (5:29 мск) с огнем удалось справиться, после чего пожарные начали проливать водой здание и разбирать сгоревшие конструкции.

14 февраля в Челябинске из-за пожара на складе с пластиковой продукцией обрушилась кровля на площади 800 кв. м. Всего пламя охватило площадь в 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен максимальный четвертый уровень сложности.

Теги: пожар, Екатеринбург, МЧС
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