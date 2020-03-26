Минпросвещения опровергло информацию о досрочном окончании учебного года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Распространенные в сети сообщения о досрочном окончании учебного года не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения, которое размещено на сайте ведомства.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной», — сообщили в пресс-службе, попросив использовать официальные источники информации. Указывается, что министерство не принимало подобного решения.

О том, что текущий учебный год закончится раньше срока, ранее сообщил портал «Образование в Москве». В публикации говорилось, что над соответствующим решением работают в Минпросвещения и Рособрнадзоре, а окончательно о мере могут объявить уже в апреле. Кроме того, сообщение о переносе появилось на сайтах информационных агентств ТюменьPRO и ЯмалPRO.