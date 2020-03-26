В Нур-Султане и Алма-Ате запретили собираться на улицах из-за вируса

Госкомиссия по обеспечению режима ЧП (Фото: primeminister.kz)

В столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате введут новые ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства республики.

Жители городов смогут выходить из дома только для покупки продуктов или лекарств и выхода на работу. Все общественные зоны, в том числе парки, игровые площадки и набережные, будут закрыты. Несовершеннолетние не смогут передвигаться без взрослых. На улицах городов запретят собираться группами более чем по трое человек. Запрет не коснется только членов семей.

Меры вступают в силу с полуночи 28 марта.

Казахстан объявил 17 марта карантин в Нур-Султане и Алма-Ате для сдерживания распространения заболевания. Движения общественного транспорта приостановили по ночам, крупные ТЦ и непродовольственные магазины закрыли, перемещение жителей ограничили, разделив города на сектора.

Власти Узбекистана также ужесточили ограничения по передвижению граждан для борьбы с новым коронавирусом. Въезд в Самарканд закроют с 6:00 27 марта для всех видов транспорта. Трамваи и автобусы города прекратят работу с того же времени.