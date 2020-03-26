ФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников

Видео: ФСБ России

Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.

«Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий», — уточняется в сообщении.

Он обвиняется по ст. 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.