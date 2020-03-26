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ФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников

Видео: ФСБ России

Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.

«Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий», — уточняется в сообщении.

Он обвиняется по ст. 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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29 февраля СК сообщил, что в розыске остаются пять участников дела о нападении на российских десантников. В общей сложности следователи установили причастность 26 человек, из которых 14 уже привлекли к уголовной ответственности.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года боевики атаковали военных 76 Псковской дивизии ВДВ. Бой произошел в Аргунском ущелье Шатойского района рядом с селом Улус-Керт. В результате погибли 84 российских военнослужащих, из них 13 имели звание офицера. Командир дивизии, подполковник Марк Евтюхин также погиб. Эпизод стал известен как «Бой у высоты 776».

Президент России Владимир Путин назначил 11 марта государственные выплаты семьям десантников, погибших в Аргунском ущелье. С 1 марта 2020 года они будут получать ежемесячно 65 619,5 руб.

Теги: ФСБ, задержание, десантники
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