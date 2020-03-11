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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, семьи погибших с 1 марта 2020 года будут ежемесячно получать 65 619,5 руб. Указ президента касается родственников бойцов шестой парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье. Бой шел 16 часов, из 90 десантников, принимавших участие в сражении, погибли 83. Этот эпизод Второй чеченской кампании стал известен, как «Бой у высоты 776». Из убитых российских военных 13 имели звание офицера. Подполковник Евтюхин также погиб.

1 марта 2020 года в Пскове отмечали 20-летие со дня гибели десантников. Президент России посетил памятную церемонию и возложил цветы к мемориалу погибшим военным.

Следственный комитет сообщил 29 февраля о том, что до сих пор продолжает поиски пятерых человек, проходящих по делу о гибели российских десантников.

Теги: Владимир Путин, компенсация, военные
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