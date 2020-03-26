В Литве у 20 военных батальона НАТО выявили коронавирус
В Литве 20 солдат батальона НАТО заразились новым коронавирусом, сообщение представителя военных приводит The Baltic Course.
«Есть больше подтвержденных случаев. Всего сейчас 20», — сказал капитан батальона Эверт-Ян Дениэлс.
Капитан не уточнил гражданство заболевших солдат.
Ранее Минобороны Литвы сообщило о выявленных случаях заболевания COVID-19 в военной части НАТО в городе Рукла. 22 марта стало известно о заражении одного гражданского служащего и одного голландского солдата. 24 марта количество заболевших увеличилось, пятерых зараженных солдат из Нидерландов выслали обратно на родину.