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Правительство поручило тестировать на вирус всех прибывающих в Россию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство России поручило Минтрансу, Росавиации и Роспотребнадзору организовать с 26 марта тестирование на новый тип коронавируса всех граждан, прибывающих из зон поражения инфекцией, сообщает пресс-служба правительства.

У приезжающих из стран, затронутых коронавирусной инфекцией, будут замерять температуру, забирать материалы на выявление инфекции и выдавать постановление главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней.

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В то же время Россия останавливает регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение будет сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран, а также отдельных случаев по решениям правительства.

Ранее Роспотребнадзор обязал губернаторов организовать проверку на наличие коронавируса всех россиян, прибывших из-за границы в течение месяца и обратившихся в медучреждения с симптомами ОРВИ. Согласно этому постановлению, лабораторное обследование на COVID-19 нужно также проводить всем, кто в течение двух недель вернулся или прибыл транзитом из стран Европы.

Теги: коронавирус, тестирование, правительство
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