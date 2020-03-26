В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

В Бурятии выявлены первые два факта заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Оба пациенты были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас власти выявляют тех, с кем контактировали забоелвшие и ведут с ними работу.

На 8:00 26 марта (3:00 мск) в Бурятии в больницах находятся 24 человека с респираторными заболеваниями, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Под медицинским наблюдениям находится 533 человека. Среди них девять граждан Китая и двое граждан Японии, которых изолировали в обсерватор.