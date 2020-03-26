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Пандемия коронавируса ,  
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В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

В Бурятии выявлены первые два факта заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Оба пациенты были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас власти выявляют тех, с кем контактировали забоелвшие и ведут с ними работу.

На 8:00 26 марта (3:00 мск) в Бурятии в больницах находятся 24 человека с респираторными заболеваниями, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта
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Под медицинским наблюдениям находится 533 человека. Среди них девять граждан Китая и двое граждан Японии, которых изолировали в обсерватор.

32 человека, которые раньше проходили лечение от ОРВИ, были выписаны из стационаров. Диагноз COVID-19 у них не подтвердился.

По последним официальным данным, коронавирус обнаружен в 55 регионах России. Всего в стране 658 заболевших, большая часть из которых — 410 человек — в Москве. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения.

Теги: Бурятия, коронавирус, эпидемия
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