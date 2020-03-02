«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

Две ракеты упали недалеко от «зеленой зоны» Багдада в ночь на 2 марта. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

О двух взрывах в Багдаде также сообщает источник Reuters.

По словам собеседника иракского телеканала, ракеты упали в центральной части столицы, недалеко от правительственного квартала («зеленой зоны»), в котором находятся государственные учреждения и иностранные посольства — в том числе дипмиссия США.

Обстрел не привел к жертвам среди людей. Ракеты были запущены из систем залпового огня из района к востоку от Багдада.

Телеканал Al Arabia передает, что ракет было четыре, одна из них упала возле американского посольства.