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Политика ,  
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AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на родственников Левинсона.

Семья экс-агента не знает, когда точно умер Левинсон, но считает, что это произошло до вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее 25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не может смириться со смертью Левинсона. «Они не сказали нам, что он мертв, но многие люди думают, что это так», — сказал Трамп.

AP пишет, что семья Левинсона получила информацию о его смерти в плену на прошлой неделе от американских властей. В Вашингтон, как пишет издание, эти сведения поступили от министра иностранных дел Ирана.

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Левинсон исчез в Иране 9 марта 2007 года перед встречей со своим источником на острове Киш в Персидском заливе. Власти США настаивали, что отставной агент проводил в Иране частное расследование.

В конце 2019 года администрация президента Трампа объявила о награде в $20 млн за информацию о Левинсоне. В июле прошлого года Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что потратил такую же сумму в 2009-2011 годах, чтобы освободить Левинсона в рамках сотрудничества с ФБР.

По словам Дерипаски, ему уже почти удалось вызволить американца из плена, но этому помешал Госдепартамент США, который не захотел быть обязанным российскому предпринимателю.

Теги: ФБР, Иран, США, агент
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