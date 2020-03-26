AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на родственников Левинсона.

Семья экс-агента не знает, когда точно умер Левинсон, но считает, что это произошло до вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее 25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не может смириться со смертью Левинсона. «Они не сказали нам, что он мертв, но многие люди думают, что это так», — сказал Трамп.

AP пишет, что семья Левинсона получила информацию о его смерти в плену на прошлой неделе от американских властей. В Вашингтон, как пишет издание, эти сведения поступили от министра иностранных дел Ирана.