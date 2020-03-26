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Общество ,  
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Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов

В Москве умер известный актер дубляжа Сергей Смирнов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА), в котором служил артист.

Смирнову было 37 лет, он ушел из жизни 25 марта после тяжелой болезни. В ЦАТРА артист проработал 17 лет и отметился более чем 30 ролями.

Российскому зрителю Смирнов был известен в первую очередь как актер дубляжа. Его голосом говорили персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера, Люка Эванса.

По данным сайта «КиноПоиск», Смирнов принимал участие в озвучивании почти 400 кинокартин. Среди последних его работ — фильм «Гемини», где он озвучивал героя Уилла Смита.

Прощание со Смирновым состоится 27 марта в 11:00 в Храме Дмитрия Солунского на улице Ибрагимова, 6а.

Теги: актер, озвучка, смерть
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