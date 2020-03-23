Умер народный артист России Константин Васильев

Константин Васильев (Фото: circus.ru)

Умер народный артист России, клоун и акробат Константин Васильев. Ему было 87 лет, сообщается на сайте «Росгорцирка».

«Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив «Росгосцирка» выражают искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича», — говорится в сообщении.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде и вместе с семьей пережил блокаду города во время Великой Отечественной войны. Впоследствии он поступил в ремесленное училище и занимался в акробатикой во Дворце пионеров.

Сначала он стал униформистом, обслуживал цирковую арену во время репетиций и на представлениях. С 1952 по 1961 год работал в номере «Гимнасты на круглом турнике». В «Росгорцирке» отметили, что однажды он получил травму и больше не смог работать акробатом.

Затем Васильев окончил клоунские курсы и с 1962 года стал выступать в качестве клоуна. Он исполнял шуточные номера «Шляпа-вертолет» и «Фехтовальщики». Артист с 1966 года выступал с Анатолием Векшиным, с которым они играли в сценах «Самолет», «Свистки», «Часы» и в «Сценке у колодца». Васильев выступал с Векшиным на протяжении 25 лет.