Умерла народная артистка России Мария Антонова

Народная артистка России и Мордовии Мария Антонова умерла в возрасте 93 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.

«К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в ее доме, разговаривали с дочерью», — сказала она.

Баулина сообщила, что в последнее время Антонова болела, но продолжала интересоваться культурной жизнью.

Министр рассказала, что прощание с певицей пройдет 3 марта в Русском драматическом театре в Саранске с 9:00 до 11:00 мск. Она отметила, что после этого состоится митинг, а затем отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мария Антонова родилась в 1926 году в Мордовии. Во время Великой Отечественной войны ее направили в Саратовскую консерваторию.