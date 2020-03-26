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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ сообщили о более чем 400 тыс. заразившихся коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 400 тыс. человек. Об этом сообщила в ежедневном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев достигло 414 179. За сутки заболели еще 40,7 тыс. человек.

Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 стали 18 440 человек (плюс 2202 смерти за сутки).

Очагом распространения коронавируса остается Европа — здесь зафиксировано 25 тыс. новых заболевших и почти 1,8 тыс. новых смертей.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта
Общество

В Китае ВОЗ насчитала 81 848 заболевших, в Италии — 69 176, а в Испании 39 673 случая.

При этом по актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано 460 тыс. заболевших и почти 21 тыс. смертей.

Ранее 25 марта ВОЗ сообщала о 372 тыс. заразившихся по всему миру и более чем 16 тыс. смертей.

Теги: коронавирус, ВОЗ, пандемия
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