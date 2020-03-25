Пандемия коронавируса , 25 мар, 21:29
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Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа, поступившем в РБК.
В проверке готовности примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космические войска.
«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
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