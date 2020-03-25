В Минобороны назвали версию гибели пилота боевого самолета на учениях

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Возможной причиной аварии учебно-боевого самолета в Краснодарском крае мог стать технический отказ, передает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны.

«Одной из причин катастрофы рассматривается технический отказ летательного аппарата», — уточнили в министерстве.

По информации Минобороны, летчик отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта, что могло стоить ему жизни. Когда он попытался катапультироваться, уже не хватило нужной высоты. Крушение произошло в поле и не причинило разрушений.

Учебно-боевой самолет L-39 разбился в Краснодарском крае 25 марта во время тренировочного полета. За штурвалом находился четверокурсник Краснодарского высшего военного авиационного училища, он погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

Самолет на месте падения обнаружили сотрудники местного сельхоза. Перед крушением он загорелся, по сообщениям очевидцев.