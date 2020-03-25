Путин обсудил с премьером Индии пандемию коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонный разговор прошел по инициативе Путина накануне экстренного саммита стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в формате видеоконференции, отметили в Кремле.

Путин и Моди рассказали друг другу о мерах, которые ввели в России и Индии для борьбы с распространением инфекции. Главы государств выразили взаимную признательность за усилия, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан Индии в России и россиян и Индии. Стороны также договорились укреплять координацию в борьбе с инфекцией.

Накануне премьер-министр Индии объявил, что страна на 21 день уйдет в «полную изоляцию». Ограничения вступили в силу 25 марта. Власти полностью запретили гражданам выходить из домов. По словам Моди, для поддержки здравоохранения выделят 150 млрд рупий (около $2 млрд). Эти средства потратят на тесты на наличие коронавируса, индивидуальные средства защиты и оборудование для изоляции заразившихся.