У актрисы Жанны Болотовой заподозрили новый коронавирус

Жанна Болотова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Наличие коронавируса у актрисы Жанны Ботовой пока не подтвердили, она ожидает результаты анализов, сообщил РБК источник в Московском театре на Таганке.

Собеседник отметил, что в театре по приглашению находится немецкий режиссер Зигфрид Кюн, который приехал в Москву для постановки пьесы к 75-летию Победы. Источник рассказал, что Болотова плотно с ним общалась.

Несколько недель назад к режиссеру из Германии приезжала жена, чтобы отметить его день рождения. «Сейчас мы проверяем информацию о том, что жена Кюна привезла этот вирус из Германии, и попутно пытаемся понять, что с самим режиссером», — сообщил собеседник.