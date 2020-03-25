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У актрисы Жанны Болотовой заподозрили новый коронавирус

Жанна Болотова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Наличие коронавируса у актрисы Жанны Ботовой пока не подтвердили, она ожидает результаты анализов, сообщил РБК источник в Московском театре на Таганке.

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Собеседник отметил, что в театре по приглашению находится немецкий режиссер Зигфрид Кюн, который приехал в Москву для постановки пьесы к 75-летию Победы. Источник рассказал, что Болотова плотно с ним общалась.

Несколько недель назад к режиссеру из Германии приезжала жена, чтобы отметить его день рождения. «Сейчас мы проверяем информацию о том, что жена Кюна привезла этот вирус из Германии, и попутно пытаемся понять, что с самим режиссером», — сообщил собеседник.

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О том, что у актрисы диагностировали COVID-19, написал Telegram-канал Mash. По данным канала, врачи выявили у Болотовой коронавирус после ее контакта с прилетевшим из Германии. РЕН ТВ сообщил, что у нее обнаружили симптомы пневмонии и после сдачи анализов ее отправили в больницу в московском районе Коммунарка. Телеканал отмечал, что результаты теста еще не готовы.

Супруг актрисы депутат Мосгордумы Николай Губенко назвал ложью сообщения о том, что у Болотовой выявили коронавирус, сообщает «РИА Новости». Он подтвердил агентству, что сейчас она находится в больнице с пневмонией.

Жанна Болотова родилась в 1941 году в Новосибирской области. Она сыграла в фильмах «Дом, в котором я живу», «Подранки», «Опасный возраст», «Крылья» и других.

Теги: новости РБК, коронавирус, Театр на Таганке
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