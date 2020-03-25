Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Макаровой

Инна Макарова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Макаровой. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Светлая память об Инне Владимировне навсегда сохранится в сердцах ее близких, друзей, коллег, всех почитателей ее щедрого дарования», — сказано в телеграмме.

Глава государства отметил, что Макарова служила искусству всю жизнь, подавала достойный пример верности избранному делу. Путин назвал ее роли яркими, талантливыми и незабываемыми — они по праву считаются образцами актерского мастерства и вошли в историю российского кинематографа.

Внук актрисы композитор Иван Бурляев 4 марта сообщил РБК, что Макарову госпитализировали. 25 марта стало известно, что актриса умерла после продолжительной болезни. Ей было 93 года.