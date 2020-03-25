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Умерла актриса Инна Макарова

Народной артистке СССР было 93 года. Среди самых известных ее киноработ — роли в фильмах «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек» и «Девчата»
Инна Макарова (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Актриса Инна Макарова после продолжительной болезни умерла на 94-м году жизни, сообщила РБК ее дочь Наталья Бондарчук. Причину смерти она не уточнила.

Время и место прощания будут известны позднее, добавила Бондарчук.

«Умерла еще одна эпоха, еще одна прекраснейшая актриса, чье появление всегда радовало. Инну любили, на ее картины зрители приходили как на праздник. Какой прекрасный фильм «Дорогой мой человек», уже не говоря о «Молодой гвардии». Пусть земля ей будет пухом, потому что она этого заслужила», — сказала РБК народная артистка РСФСР Людмила Хитяева.

«Выдающаяся актриса, очень яркая и разнообразная. И комедийный дар, и драматический дар был выраженный у нее. Достаточно умный и совестливый человек был», — сообщил РБК актер Евгений Юрьевич Стеблов

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга в Сибирском крае (ныне Кемеровская область). В 1943 году поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова. В 1948 году, сыграла в картине Герасимова «Молодая гвардия» и получила за роль в этом фильме Сталинскую премию I степени.

Среди самых известных киноработ Макаровой — роль в фильмах «Высота» (1957), «Дорогой мой человек» (1958), «Девчата» (1962), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Женщины» (1966), «Русское поле» (1971).

В середине 2000-х годов играла в различных телесериалах, в том числе «Звезда эпохи» и «Заколдованный участок».

4 марта стало известно, что актрису госпитализировали, и она находилась в больнице несколько дней.

Авторы: Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Теги: актриса
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