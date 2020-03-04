Актрису Инну Макарову госпитализировали

Инна Макарова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Советская и российская актриса Инна Макарова находится в больнице, заявил РБК внук актрисы, композитор Иван Бурляев.

«Все хорошо, насколько может быть хорошо в 93 года. Клиника прекрасная, спасибо Союзу кинематографистов Российской Федерации», — отметил Бурляев.

По его словам, актриса находится там уже несколько дней. «Сегодня просто откуда-то просочилась информация», — отметил он.

Инна Макарова известна по ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и «Мертвые души».