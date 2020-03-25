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Пандемия коронавируса ,  
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Сбербанк перенесет платежи по кредитам пострадавших от вируса компаний

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк запустит программу помощи корпоративным клиентам, которые пострадали от последствий пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Она предусматривает перенос кредитных платежей со второго квартала 2020 года до 1 октября. Для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, которые больше всех пострадали от пандемии, срок выплат переносится до окончания действия кредитного договора. Программа будет затрагивать перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.

В Сбербанке отметили, что поддержку предоставят транспортной отрасли, сферам услуг, производства строительных материалов, розничной и оптовой торговли товаров выборочного спроса, спорта, образования, а также учреждениям культуры и искусства.

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«В ближайшее время мы разработаем дополнительные меры поддержки клиентов во исполнение сегодняшних решений президента Российской Федерации и в тесном взаимодействии с правительством и ЦБ», — отметил глава банка Герман Греф.

В пресс-службе рассказали, что Сбербанк будет оценивать реальное падение нагрузки и снижение выручки клиентов. Каждый случай реструктуризации долгов рассмотрят индивидуально, учитывая влияние ситуации с коронавирусом на заемщика. Например, приостановку или ограничение его деятельности или его главных партнеров.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам о ситуации с коронавирусом заявил, что малый и средний бизнес, а также микропредприятия, которые оказались в сложной ситуации, должны на ближайшие полгода получить отсрочку по кредитам. Помимо этого глава государства предложил ввести на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании штрафов и долгов.

Теги: Сбербанк, коронавирус
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