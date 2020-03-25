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Гендиректор «Рокетбанка» покинула пост

Фото: Никита Попов / РБК

Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова передала управление бизнесом руководству QIWI, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

С 25 марта проект возглавят замглавы QIWI Мария Шевченко и руководитель сегмента платежных сервисов Андрей Протопопов.

Отмечается, что Ускова возглавила «Рокетбанк» сразу после ухода основателей сервиса. Во время работы она с командой реализовала такие технические и операционные проекты, как новое мобильное приложение, программы лояльности для клиентов и другие.

QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанка»
Финансы

Платежная система QIWI сообщила 24 марта о сворачивании работы «Рокетбанка» после неудачных поисков покупателя на него. Число штатных сотрудников банка сократят, а тарифы поднимут, программу лояльности «Рокетбанка» также планируют полностью отменить. Клиенты компании, которых не устраивают новые условия, могут перейти в Тинькофф Банк с сохранением всех накопленных бонусов. Сворачивание деятельности завершат к концу 2020 года.

Под полный контроль QIWI «Рокетбанк» перешел в 2018 году. До этого сервис принадлежал банку «ФК Открытие», QIWI приобрела все основные активы «Рокетбанка» за 700 млн руб. в 2017 году.

«Рокетбанк» выпускает и обслуживает платежные карты, однако не является банком и не может выдавать кредиты. Он работает по лицензии Киви Банка.

Теги: QIWI, «Рокетбанк», CEO
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