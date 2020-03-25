Гендиректор «Рокетбанка» покинула пост

Фото: Никита Попов / РБК

Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова передала управление бизнесом руководству QIWI, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

С 25 марта проект возглавят замглавы QIWI Мария Шевченко и руководитель сегмента платежных сервисов Андрей Протопопов.

Отмечается, что Ускова возглавила «Рокетбанк» сразу после ухода основателей сервиса. Во время работы она с командой реализовала такие технические и операционные проекты, как новое мобильное приложение, программы лояльности для клиентов и другие.

Платежная система QIWI сообщила 24 марта о сворачивании работы «Рокетбанка» после неудачных поисков покупателя на него. Число штатных сотрудников банка сократят, а тарифы поднимут, программу лояльности «Рокетбанка» также планируют полностью отменить. Клиенты компании, которых не устраивают новые условия, могут перейти в Тинькофф Банк с сохранением всех накопленных бонусов. Сворачивание деятельности завершат к концу 2020 года.